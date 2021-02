Estrenan “Las Nueve Vidas de Ozzy Osbourne” en Latam

Escucha la nota:



El próximo 15 de marzo se estrenará en América Latina “Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne”, un documental al estilo de las biographics del Príncipe de las Tinieblas, a través de todas las plataformas de A&E Network, así lo anunció este miércoles el propio Osbourne en conferencia de prensa acompañado por su esposa Sharon y su hijo Jack.

“Las nueve vidas de Ozzy Osbourne” pretende narrar la historia de John Michael Osbourne desde su infancia en la pobreza, su época en prisión, sus inicios en la música, sus excesos, su vida al frente de Black Sabbath y de su largo camino por la industria musical hasta su éxito como solista.

Ozzy Osbourne acompañado de su esposa Sharon, respondió algunas pocas preguntas para la prensa ansiosa de ver al ícono del heavy metal, aunque fuera a través de un encuentro online; momentos en que se le vio luciendo su nuevo look de canas al natural que ya se le había visto durante casi todo el tiempo de aislamiento por la pandemia de Covid-19, sin su clásico maquillaje negro en los ojos y ataviado en su clásica vestimenta negra y usando sus cadenas doradas; habló apaciblemente sobre este filme sobre su vida y legado musical.

Cabe mencionar que esta biografía fílmica fue estrenada el pasado 7 de septiembre de 2020 en exclusiva en Estados Unidos y es hasta ahora que se conoce la fecha del estreno para los países de América Latina, y en Brasil podrá verse hasta el 20 de marzo.

Las imágenes de las que está compuesto esta producción original de A&E Network tiene una duración de 86 minutos y prometen ser entrañables, pues pretenden mostrar la vida temprana del británico en Birmingham, episodios que jamás habían sido contados con imágenes exclusivas. La biografía fue dirigida por R. Greg Johnston y la producción ejecutiva fue estuvo a cargo de Osbourne Media son Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne, Jack Osbourne y Peter Glowski.

Además de ser una crónica de la vida y carrera del ícono del heavy metal, en este trabajo fílmico se incluyen entrevistas inéditas con los propios Ozzy y Sharon, así como con sus hijos Aimee, Jack y Kelly y con algunos de los músicos contemporáneos del padrino del heavy metal, pero también con personajes de una época distinta del género como Marilyn Manson, Post Malone y Rob Zombie para quienes sin duda fue una influencia definitiva en sus vidas personales y carreras musicales.

El estreno de esta producción original en América Latina está acompañado del lanzamiento en Spotify de una lista de reproducción especial en la cuenta de A&E con todas las canciones que son parte de esta biografía, un playlist de 13 temas clásicos de Black Sabbath y de su época solista.

@Jenn_Ramirez_