Estos son los personajes que debes conocer en Matrix Resurrections

¡Por fin! Este 22 de Diciembre se estrena la cuarta película de la saga cinematográfica “The Matrix” y una de las razones que más emocionan a los fans es que algunos actores de la trilogía original regresan a interpretar sus icónicos papeles.

Si no has visto ninguna de las tres películas anteriores, o necesitas un breve recordatorio sobre los personajes principales, aquí te dejamos una breve descripción de quien es quien en Matrix.

Los protagonistas en The Matrix

Neo, interpretado por Keanu Reeves, es el protagonista de esta saga. Thomas Anderson es una persona normal cuya vida cambia al conocer de que el mundo que conoce no es lo que parece. En realidad vive en una simulación de computadora y el “mundo real” oculta una verdad aterradora.

Otro icónico personaje es Trinity (Carrie-Ane Moss), que es una integrante del grupo de hackers-rebeldes que combaten contra los seres que controlan a la Matrix, además, es el principal interés romántico de Neo.

Una de las noticias que más han desalentado al público fue que Laurence Fishburne no regresará para interpretar a Morpheo. En las primeras películas, era el mentor de Keanu Reeves, y la persona que le enseñaba a controlar sus nuevas habilidades para manipular el mundo digital que lo rodea.

Pero una buena película no estaría completa sin un buen villano, y “The Matrix” cuenta con el Agente Smith, un software que se encarga de combatir las anomalías en la matriz. Originalmente este personaje era interpretado por Hugo Weiver, pero no podemos contar porque no regresa a la cuarta entrega, sin arruinar la trama.

Nuevos rostros

La actriz Priyanka Chopra Jonas se suma al elenco de este filme para tomar el rol de Sati, un personaje que pareciera nuevo, pero en los más clavados podrán reconocer cuando vayan a las salas de cine.

Otra incorporación al reparto es Jessica Henwick. Esta actriz será Bugs, la capitana de la nave que busca “liberar” a personas de la Matrix y tendrá un peso en la trama similar al de Morpheo en la cinta original.

No podemos terminar sin mencionar a la mexicana Erendira Ibarra (Lexi), quien formará parte del equipo que ayudará a Neo en su nueva misión.