Estas son las películas que sí o sí tienes que ver del Festival de Cine Sundace

¡Regresó! Uno de los festivales con mayor renombre en la industria del cine está de regreso, nos referimos al Festival de Cine Sundace y aquí te decimos cuáles son las imperdibles de este año.

Las películas serán proyectadas de manera virtual y el mítico cine de Eccles Theater tendrá menos cinéfilos que en años anteriores a la emergencia sanitaria.

Festival de Cine Sundace regresa de manera virtual

El Festival de Cine de Sundace regresará de manera virtual este año gracias a los altos contagios por covid-19 en Estados Unidos.

En esta segunda edición del festival de manera virtual, le demostró a los organizadores que el éxito de las películas no depende de la locación, sino del éxito que tenga la producción.

Por otra parte, el Festival es tan importante que diversos cineastas primerizos lo ven como una de las oportunidades más tangibles para incursionar en las grandes ligas.

El Festival de Cine de Sundace cuenta, como cada año, con películas que también son candidatas a nominaciones de premios como el Óscar.

Esta celebración de películas y proyectos nuevos será transmitida del 30 de enero al domingo 30 de enero de manera virtual.

#Sundance 2022 goes live tomorrow! Tune in to Virtual Sundance Film Festival content at https://t.co/ibKMRcjIBh courtesy of Presenting Sponsor @acura. — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 19, 2022

Las mejores películas para ver en Sundace

Esta edición contará con más de 82 títulos en diferentes categorías que permiten conocer el talento y visión de nuevos cineastas.

Algunas de las películas más sonadas son aquellas que cuentan la historia de algún famoso o artista.

Por otro lado, uno de los estrenos más esperado es el de ‘Emergency’ la historia que aborda temas como la raza, el color de piel y la violencia.

Dos de las mas esperadas son la primera producción de Kanye West: ‘jeen-yuhs: A Kanye Trilogy” que hará su debut en el festival antes de incluirse en el catálogo de Netflix.

La segunda es la producción que habla sobre Bill Cosby y se titula ‘We need to talk about Cosby’ dirigida por W. Kamau Bell.

Una propuesta interesante es la historia del visionario que inventó el chaleco antibalas, la película está titulada ‘2nd Chance’.

Para poder ingresar a estar muestras de arte es necesario que cuentes con una entrada previa que podrás comprar en la página web del Festival de Cine Sundace y ver con tus propios ojos estas películas.