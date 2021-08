¡Están de vuelta! Guns N’ Roses estrena canción después de 13 años

Escucha la nota:



Seguramente pensaste que este día no llegaría o al menos que llegaría con los miembros separados y es que los integrantes originales de Guns N Roses regresaron con nueva música.

Después de 13 años de incertidumbre, esta mañana Slash, Axl Rose y Duff lanzaron la canción ‘ABSURD’, lo que tomó por sorpresa a los fans de esta popular banda de rock.

El regreso

La banda liderada por Axl Rose decidió lanzar este sencillo de manera oficial ya que dicha canción se escribió en el 2001 bajo el nombre de Silkworms para su sexto álbum de estudio ‘Chinese Democracy’.

Y es que después de una década del descanso de la banda, que lancen una canción es una señal de que están mejor que nunca.

El sencillo causo revuelo ya que es la primera vez que Axl, Slash y Duff vuelven a estar juntos para interpretar una de sus composiciones.

Así fue el anuncio en sus redes sociales de la banda

Gira cancelada

Esta canción se tocó por primera vez en Boston, en un reciente concierto ante 30 mil asistentes.

La gira que tenían planeada para el año pasado tuvo que postergarse debido a la pandemia del Covid-19.

Por otra parte, se vieron obligados a cancelar su gira en Europa y anunciaron que la retomarán en el 2022.

En el 2016, los miembros fundadores de la banda, Axl Rose, Duff y Slash se reunieron después de 23 años separados, en la gira ‘Not in this Lifetime‘, la gira fue un rotundo éxito.

Dicho tour recabo mas de 563 millones de dólares, por lo que se convirtió en una de las giras que más han recaudado en la historia de la música.