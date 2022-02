Esta es la dieta de Victoria Beckham ¡desde hace 25 años!

¿Te imaginas comer lo mismo durante 25 años? Pues de acuerdo con declaraciones de David Beckham, su esposa, Victoria Beckham mantiene la misma dieta desde hace más de dos décadas.

El ex futbolista y modelo aseguró que la única vez que Victoria probó algo nuevo fue durante su último embarazo, donde él asegura que fue una de sus cenas favoritas.

El esposo de la ex spice girl, David Beckham reveló en una entrevista en el que una de sus pasiones es conocer y preparar comida distinta así como degustar grandes platillos, sin embargo, no comparte estos gustos con su esposa, Victoria Beckham.

David Beckham dijo que la modelo y diseñadora ha comido lo mismo durante dos décadas y dice que ama el pescado a la planta con verduras al vapor.

En el podcast River Cafe Table 4, David confesó:

‘Me emociono bastante con la comida y el vino y cuando estoy comiendo algo bueno quiero que todos lo prueben. Por desgracia, estoy casado con alguien que lleva comiendo lo mismo 25 años’.

‘Desde que conozco a Victoria solo come pescado a la planta y verduras al vapor. Rara vez se sale de ahí. La única vez que ha comido algo que había en mi plato fue cuando estaba embarazada de Harper y fue la cosas más asombrosa. Fue de mis cenas favoritas. No recuerdo qué era, pero sé que no lo ha comido desde ese entonces’ dijo David Beckham.