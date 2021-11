¿Es su fan? Tom Holland y Checo Pérez protagonizan encuentro en Mónaco

Tom Holland y Checo Pérez, dos de las personalidades más sobresalientes de la actualidad protagonizaron un momento único.

Tanto el actor como el piloto de la Fórmula 1 tienen sus propios sueños y grandes ídolos, por ello, durante el 2021 se hizo realidad uno.

Hace unos meses, el intérprete de Spider-Man, Tom Holland acudió al Gran Premio de Mónaco para vivir la emoción de la F1.

Tom Holland está a punto de protagonizar una película más con la próxima entrega de Spider-Man: No Way Home.

Aunque este compromiso de ser el Hombre Araña seguramente le ha traído muchísimo trabajo, se dio el tiempo de conocer a uno de sus más grandes ídolos, el piloto mexicano, Checo Pérez.

El encuentro se dio el pasado 22 de mayo durante el Gran Premio de Mónaco, donde Holland acudió al circuito de la ciudad.

Al tener la oportunidad, el joven y éxitoso actor no dudo ni un momento en acercarse a Checo Pérez, a quien considera “un piloto extraordinario”.

Look who dropped into the pit lane ahead of Quali 👀🕷 Great to have @TomHolland1996 here at the @TAGHeuer #MonacoGP this weekend 🤟🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/BGBsvM4yir

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) May 22, 2021