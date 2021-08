¿Es su clon?, policía se viraliza por el parecido con el actor ‘La Roca’

¿Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, hará de policía en su nueva película?

El actor estadounidense bien podría interpretar cualquier papel de acción, incluso el de un policía.

El oficial del condado de Morgan en Alabama, Estados Unidos, se ha hecho viral al subir una foto en redes donde es prácticamente un clon de ‘La Roca’.

El oficial Eric Fields de 37 años de edad publicó en Facebook una foto junto a su patrulla donde se aprecia el gran parecido con el actor y de inmediato ganó notoriedad.

El parecido entre el policía y Dwayne Johnson es increíble.

Tal es el parecido del policía con la estrella de Hollywood que muchos internautas buscaron cualquier detalle que hiciera ver que no se trataba de un doble o de la filmación de su nueva película.

Sin embargo, no los encontraron porque se trata de dos personas distintas.

Hasta el propio Johnson reaccionó al parecido en su perfil de twitter.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021