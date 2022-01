¡Entre lágrimas! Luis Gerardo Méndez pide a la población vacunarse contra covid-19

¡Entre lágrimas! El actor, Luis Gerardo Méndez hizo un llamado a la población a vacunarse en contra de la covid-19 en sus redes sociales.

Luis Gerardo utilizó una de sus fotos llorando para demostrar lo rápido que puede atacar el virus al cuerpo humano y recordó la muerte de su padre por esta enfermedad.

A través de sus redes sociales, el actor compartió una foto en la noche en que le avisaron que entubarían a su padre.

Luis Gerardo Méndez aseguró que esa foto fue tomada esa misma noche en la que le notificaron la situación médica de su papá.

Luis Gerardo hizo un hilo en el que compartió toda la situación que vivió y por desgracia su padre ya no salió del hospital.

El actor aseguró que la variante Ómicron será más contagiosa y será la ola más grande de contagios en todo el mundo.

‘Me tome esta foto la noche que me avisaron que intubarían a mi padre. Nunca he llorado tanto en mi vida’ dijo el actor.

Además, compartió el diagnostico que le dio el doctor a su padre.

Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre.

Nunca he llorado tanto en mi vida.

El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante.

En realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír.

(Abro hilo…) pic.twitter.com/mQli5R3ex8

— Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) January 6, 2022