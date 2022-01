En un momento de aburrimiento… Britney Spears presume el ¡cabello morado y un mini vestido!

Desde que la liberaron de su tutela legal en noviembre pasado, la cantante Britney Spears manifiesta sentirse más libre que nunca y así lo dejó ver recientemente en redes sociales.

En las últimas semanas la “Princesa del Pop” se ha dedicado a compartir una serie de fotografías y videos en los que se muestra con muy poca ropa, reafirmando que ya nadie controla su vida.

-Información relacionada: Desolada y entre lágrimas, Adele pospone serie de conciertos en Las Vegas por esta razón

Sin embargo, en esta ocasión, la intérprete de “Toxic” publicó una pequeña grabación en su cuenta oficial de Instagram, en la que indicó tiñó de morado parte de su cabello.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención de sus millones de seguidores, pues también el “mini vestido” negro que lució con el que resalta su figura.

Aunque todo parece indicar que se trató de un momento de aburrimiento, por lo que la famosa resaltó que desconoce si en realidad le gusta su nuevo look.

“Aquí estoy yo con el cabello morado. Estoy aburrida ¿Ok? ¡Muy aburrida, así que la mujer que me pone las uñas dijo que lo hiciera! Lo hice, pero no estoy segura de que me guste, pero bueno. Aquí estoy con un mini vestido de 100 dólares con mis botas”.