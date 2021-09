¿Elton John sufre problemas de salud? Anuncia aplazamiento de gira

Escucha la nota:



Tal parece que el estado de salud de Elton John no se encuentra del todo bien, pues recientemente anunció que su gira por Europa y Reino Unido se ha pospuesto para el 2023.

A través de un comunicado, el famoso cantante aseguró que “con gran tristeza” y “forzado”, reprogramará sus conciertos del “Farewell Yellow Brick Road“, por cuestiones de salud, indica EFE.

“Es con gran tristeza y mucha congoja que me veo obligado a reprogramar las fechas de 2021 de mi gira por Europa y el Reino Unido para 2023”.

Elton John sufre caída; se someterá a cirugía

El músico británico detalló en el documento que a finales de su periodo vacacional durante el verano sufrió una aparatosa caída “sobre una superficie dura”.

Desde entonces, padece con un dolor y malestar “considerable” en la cadera, por lo que se verá en la necesidad de someterse a una cirugía.

“Pese a haberme sometido a un tratamiento especializado intensivo de fisioterapia, el dolor no ha dejado de empeorar y me lleva a tener dificultades en la movilidad. Me han recomendado operarme lo antes posible para recuperar la forma física y asegurarme de que no sufro complicaciones en el largo plazo”.

Además, el intérprete de éxitos como “Don’t Go Breakin’ My Heart” y “I’m Still Standing”, tendrá un programa intensivo de rehabilitación por medio de la fisioterapia.

Es así que podrá recuperarse por completo y regresar a la movilidad sin dolor alguno.

Apoyará evento de beneficencia

Sin embargo, en el comunicado, el legendario cantante reveló que sí se presentará en el evento de Global Citizen, el próximo 25 de septiembre.

Pues aseguró no querer “defraudar” a la organización, ya que también es un espectáculo con fines benéficos.

“Son solo cinco canciones y es una tarea física diferente a las exigencias de actuar durante casi tres horas cada noche de una gira y de viajar entre países”.

A pesar del estado de salud de Elton John, el compositor agradeció a sus seguidores por la paciencia ante el aplazamiento de su gira, desde que inició la pandemia hasta ahora.