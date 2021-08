Elton John se echa “palomazo” en Cannes

Escucha la nota:



El pasado 14 de agosto, el cantante británico Elton John, fue captado aventándose el famoso “palomazo”, en un restaurante conocido como “La Guérite Beach Restaurant”, en Cannes.

Deleitó al público y personal que se encontraban en el restaurante con su nuevo sencillo con Dua Lipa “Cold Heart (PNAU Remix)”.

Colaboración con Dua Lipa

“Hola, soy Elton. Es genial verlos a todos, durante el encierro hice este nuevo sencillo con Dua Lipa y quiero que todos bailen en sus mesas y muevan sus manos así”, comentó el cantante.

El sencillo salió el pasado 13 de agosto, la cantante Dua Lipa se expresó en su Instagram “Elton, eres mi amigo y mi héroe, nunca pensé que sería capaz de decir eso en una oración. Gracias por todo tu amor y apoyo, estoy agradecida de hacer música contigo en esta vida“.

No es la primera vez que ocurre una colaboración entre el par de británicos, ya que ambos cantaron a duo en el especial que realizó el cantante para recaudar fondos para su organización contra el sida, cantaron Love Again de Dua Lipa y el clásico Bennie and the Jets.

Las canciones más populares de Elton John

¿Quién no ha escuchado por lo menos una canción del Rocketman?, Según la plataforma de streaming Spotify,la canción mas escuchada del cantante es Im Still Standing de 1983, luego la antes mencionada, Rocket Man, canción que lo lanzaría al éxito y le seguiría Tiny Dancer.

Esperemos Elton John pronto venga a México y se eche un palomazo de cualquiera de sus éxitos, esperemos que esta vez traiga a Dua Lipa.