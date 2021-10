¡El viaje continúa! Confirman secuela de ’Dune’ ¿Estará Timothée Chalamet?

Tras el éxito obtenido en las salas de cine, ‘Dune’ tendrá una secuela, así lo confirmaron el martes el estudio, Warner Bros. y la productora, Legendary, sin embargo ¿contará con la participación de Timothée Chalamet? Esto es lo que se sabe.

A días de su estreno en la pantalla grande y en HBO Max, solo en Estados Unidos, la película que tuvo un presupuesto de 165 millones de dólares, sin gastos de publicidad, ya recaudó 223 millones hasta ahora, en todo el mundo.

-Información relacionada: ¡Regalos de lujo! Keanu Reeves da sorpresa a sus dobles de ‘John Wick 4’

Sin embargo, el 26 de octubre las compañías aseguraron que la segunda parte de la producción se realizará en manos de Denis Villeneuve.

Por medio de redes sociales, Legendary manifestó su gratitud a las personas que se han sumado a la lista de seguidores del filme y anunció la secuela.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021