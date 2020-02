El sabor latino de JLo y Shakira en el Súper Bowl LIV

Escucha la nota:



La neoyorquina Jennifer Lopez y la colombiana Shakira homenajearon a todos los latinos durante el espectáculo del medio tiempo del Súper Bowl LIV, durante el cual interpretaron sus éxitos.

La primera en arribar al escenario fue la colombiana, quien comenzó con su sencillo “She Wolf”, al que siguieron “Ojos así” y “Wherever, whenever”. Como ya se había anunciado, Bad Bunny apoyó a la cantautora para el tema “I like it like that” y la versión salsa de “Chantaje”.

Luego tuvo oportunidad Lopez con sus temas “Jenny from the block”, “Ain’t it funny” y “Get right”. Con una coreografía de polémica dance interpretó su primer éxito “Waiting for tonight” y luego apareció J. Balvin, quien la apoyó durante “Que calor” y “Mi gente”.

Su participación continuó con “On the floor” y luego intervino su hija, para interpretar “Let’s get loud” a la que se unió Shakira en la batería y posteriormente en la voz.

La presentación culminó con ambas estrellas al micrófono durante “Waka waka”, de la colombiana.

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales posicionaron en Twitter el hashtag #HalftimeShow, con el que dieron sus opiniones respecto al espectáculo e hicieron “memes” de las actuaciones de ambas cantantes.

Así lo más destacado del medio tiempo en el #SuperBowl #HalftimeShow

👅👅👅👅👅 pic.twitter.com/XpfjC9YO6h — Juan Fractal (@juanfractal22) February 3, 2020

Yo si estuviera viendo a shakira y JL en el medio tiempo del súper bowl. #SuperBowl #HalftimeShow pic.twitter.com/uqe5u2spqb — Elvis Fernández🍍 (@Elvis15867) February 3, 2020

Trump viendo el #SuperBowl con el #HalftimeShow más latino de la historia…😎🔥 pic.twitter.com/st3ekSyOdJ — 🏳️‍🌈La loca de la bandera…🏳️‍🌈 (@CHRIIS09PACHECO) February 3, 2020