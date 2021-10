El regreso de Adele con ‘Easy On Me’ ¿Qué hay detrás de su nuevo álbum?

Escucha la nota:



Posicionándose como una de las artistas más populares internacionalmente, el regreso de Adele con “Easy On Me” ya está a la escucha de todos.

Y es que, este viernes 15 de octubre, la cantante británica estrenó su nueva canción en todo el mundo, después de haber permanecido ausente durante seis años aproximadamente.

No han pasado más de 15 horas y hasta el momento el video oficial del sencillo ya acumula más de casi 23 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube.

Sin embargo, el sencillo, que también anuncia el lanzamiento de su próximo álbum, cuyo título es “30”, representa “fortaleza” para la famosa, pues le permite expresar “vulnerabilidad”, recoge EFE de una entrevista que ella concedió a BBC2.

El tan esperado regreso musical de la intérprete de “Hello” y “Someone Like You”, por supuesto no decepcionó a sus millones de seguidores, quienes no dudaron en posicionarla en los primeros lugares de las tendencias.

Además, destacaron que en “Rolling in the Deep”, la cantante “construyó una casa”, posteriormente, se mudó a ella en “Hello”, y en este nuevo tema se va de dicho hogar.

¿Qué hay detrás del álbum “30” de Adele?

De acuerdo con lo manifestado por la cantautora, aborda su divorcio del filántropo Simon Konecki, ocurrido en el 2019.

En ese sentido, es una forma de explicar a su pequeño hijo la separación entre sus padres, por lo que se trata de un “trabajo duro”.

“Ciertamente no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hacer casi tres años. En realidad, todo lo contrario. Confío en la rutina y la consistencia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, ahí estaba yo a sabiendas, incluso de buena gana, arrojándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior”.

No obstante, la británica aseguró ya sentirse lista para publicar la producción que saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre del 2021.

“Easy On Me” de Adele es una balada en la que explica a su hijo porqué se divorció; en el video musical, aparece en blanco y negro, aunque al final cambia a color y fue dirigido por Xavier Dolan.