El motivo por el que Ridley Scott abandonó ‘Dune’; película que se filmaría en México

A finales de la década de los años setenta, Ridley Scott abandonó ‘Dune’, película que dirigiría en México, sin embargo, la poderosa razón la reveló el director de cine recientemente.

Es de mencionar que, en 1984 se estrenó la primera adaptación de la novela de Frank Hebert, de 1965, bajo la dirección de David Lynch.

Antes de que David Lynch tomara las riendas del proyecto, el cineasta británico y actual director de “La Casa Gucci”, fue elegido para dirigir la cinta.

Pero, en una reciente entrevista con Games Radar, rompió el silencio y dio a conocer el motivo por el que decidió no participar en la dirección de la cinta.

Resulta que el también guionista reconocido por sus trabajos de ciencia-ficción, comentó que no se llevó un buen sabor de boca en su visita a la Ciudad de México.

Y es que, aseguró que los estudios donde se llevaría a cabo el rodaje, no le gustaron, además de que, en esa época, la capital del país olía muy mal.

Fue el productor, Dino De Laurentiis quien obtuvo los derechos para estrenar la cinta en los cines y contrató al cineasta para convertir el proyecto una realidad.

No obstante, debido al alto presupuesto, Dino de Laurentiis dijo que se debía hacer en México, porque “es costosa”.

“Le dije ‘¿Qué?’ Así que me envió a la Ciudad de México y, con todo respeto a la Ciudad de México, en esos días era bastante apestosa, no me gustó”.