¡El fin de cuatro décadas! ABBA anuncia regreso ¿Cómo será?

Grandes noticias en el mundo de la música, pues el cuarteto sueco, ABBA anunció su regreso a los escenarios, luego de 40 años de ausencia.

En el lanzamiento de su primer álbum de estudio, desde su separación en 1982, que lleva de título “Voyage”, los originarios de Suecia incluyen un espectáculo holográfico y 10 nuevas canciones.

Es así que Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Anderson, pusieron fin a la espera de muchos de sus fanáticos con el nuevo proyecto musical.

El comienzo de un nuevo ‘viaje’ para ABBA tras regreso

A través de una presentación el jueves 2 de septiembre, en Londres, Inglaterra, los músicos dieron a conocer los dos nuevos sencillos, “I still have faith in you” y “Don´t shut me down”.

De acuerdo con EFE, el nuevo viaje de la famosa agrupación dio inicio en lo alto de la torre ArcelorMittal Orbit, ubicada en el Parque olímpico de Londres 2012.

Es en dicho lugar en donde se observa la estructura del nuevo teatro, en el cual, el grupo sueco realizará una serie de conciertos de aproximadamente una hora y media, con un repertorio de 22 canciones.

Además, el cuarteto ofrecerá un espectáculo “revolucionario”, debido a que se convertirán en personajes holográficos, cuyos apodos serán “Abbatars”.

¿Cuándo saldrá el nuevo disco de ABBA?

Björn Ulvaeus y Benny Anderson, en conferencia de prensa, adelantaron que sus fans podrán adquirir “Voyage” el próximo 5 de noviembre.

Lo anterior quiere decir que estará disponible en el mercado solo dos días antes de que salgan a la venta los boletos para sus conciertos.

Entre los sencillos, Benny Anderson también expuso que grabaron un tema navideño y de forma humorística aseguró haber aprendido que no es necesario esperar 40 años para lanzar un disco.

Top 5 ABBA canciones

“Dancing Queen”

“Chiquitita”.

“Fernando”

“Waterloo”.

“Take A Chance On Me”.

ABBA, ante su regreso, expresaron la felicidad de juntarse otra vez en un estudio de grabación, pues fue como si no hubiese transcurrido el tiempo.