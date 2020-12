El emotivo homenaje de Marvel a Chadwick Boseman

Disney modificó los títulos de comienzo de su película “Black Panther” para homenajear al actor Chadwick Boseman, el protagonista de la cinta de Marvel que falleció este verano por un cáncer de colon del que se trató en secreto durante los rodajes.

El nuevo arranque de la película, que incluye una animación estilo cómic de Marvel con imágenes del actor, coincidió con su cumpleaños ya que Boseman debería haber celebrado sus 44 años el pasado domingo.

Información relacionada: ¿Tenoch Huerta en Black Panther 2?

El presidente de Disney, Bob Iger, anunció en Twitter el pequeño homenaje: “A todos los fans de ‘Black Panther’: Vean la película en Disney+ esta noche para un tributo especial a alguien que estuvo y siempre estará cerca y que será querido por nuestros corazones”. La nueva animación recoge escenas de los filmes en los que Boseman interpretó al popular superhéroe y otros momentos detrás de las cámaras.

To all fans of #BlackPanther: watch the film on #DisneyPlus late tonight, for a special tribute to someone that was and will always be near and dear to our hearts.

— Robert Iger (@RobertIger) November 28, 2020