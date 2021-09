El dueto fallido de Gustavo Cerati y Thalía

Escucha la nota:



Hace algunos años, el vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati y Thalía coincidieron en el mismo set de grabación.

Esa ocasión, el también guitarrista quedó cautivado con la voz de Thalía, quien en ese entonces se encontraba grabando álbum “Primera fila“.

Sin duda, el cantante argentino dejó un antes y un después en la música en Latinoamérica y Thalía continúa sorprendiendo con su potente voz.

El día que Gustavo Cerati y Thalía se conocieron

La historia se remonta al año 2009, justo cuando la cantante mexicana se encontraba grabando su proyecto “Primera Fila” en Miami.

En aquel entonces, el líder de Soda Stereo también estaba en la ciudad estadounidense, donde se encontró con Paul Forat, ex director artístico de Sony Music.

Forat recordó la última vez que vio al cantautor argentino. Aquel día, Cerati y él comieron juntos y posteriormente lo invitó al soundcheck de la intérprete mexicana.

El ex director artístico de la compañía musical relató que cuando lo invitó creyó que Cerati se negaría a ir, sin embargo, aseguró que gustosamente accedió.

Paul Forat comentó que durante el ensayo “Gus estaba fascinado diciendo que no lo podía creer“.

El dueto fallido entre el argentino y la mexicana

El entonces director señaló que bien se pudo haber realizado una colaboración entre los dos artistas en ese momento, pero no fue así.

“Estaba a punto de invitar a Gustavo a cantar en el Primera Fila, fue algo natural, pensé ¿por qué no? seguramente los dos me dirán que sí, pero me contuve“, reveló Paul Forat.

Finalmente, Gustavo Cerati y Thalía no lograron cantar juntos, pero sí cautivarse con su voz y talento.

Recordemos que el escritor e intérprete de temas como “Té para tres“, “Crimen” y “Amor Amarillo” falleció en 2014 a causa de un accidente cerebrovascular que desde el 2010 lo dejó en coma.