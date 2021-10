¿El divorcio de Inés Gómez Mont es una estrategia legal a su favor?

Escucha la nota:



Este martes comenzó a sonar fuertemente el divorcio de Inés Gómez Mont, pero ¿se trata de una estrategia legal a su favor?

Luego del escándalo legal en el que se ha visto envuelta la conductora parece que esta dispuesta a todo por limpiar su imagen.

Después de que la conductora de 38 años, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de 42, fueron señalados por peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia, por lo cuentan con una orden de aprehensión, la conductora está preparando los papeles del divorcio.

En diversas ocasiones la ex conductora de los ’25 y más’ ha declarado su inocencia , a pesar de que no ha aparecido ante los medios, las redes sociales son la forma en la que se ha mantenido vigente.

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Cuáles son los delitos de los que se acusa a Inés Gómez Mont?

De acuerdo con la Fiscalía mexicana, el matrimonio realizó un desvío de 2 mil 950 millones de pesos, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) cuando Miguel Ángel Osorio Chong encabezaba la dependencia.

Por ese hecho, ambos están prófugos de la justicia mexicana con una orden de aprehensión.

El pasado 14 de septiembre la Fiscalía detalló que con el apoyo de la Interpol localiza fuera de México al matrimonio.

Los delitos por los son acusados se considerados graves por lo que la pena, de ser hallados culpables, sería de 20 a 60 años de cárcel.

Por lo anterior, se sospecha que el divorcio de Inés Gómez Mont podría ser una estrategia para evitar pisar la cárcel, pues de este modo se podría desvincular de los actos por los que se señala a su actual marido.