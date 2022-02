¡El Diamante Negro contra las calumnias! Roberto Palazuelos reacciona a críticas y se disculpa

Desde que anunció su precandidatura a la gubernatura de Quintana Roo, por Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos se ha colocado en el ojo de huracán.

En esa ocasión, el también conocido como “El Diamante Negro” reaccionó a las críticas que recibió después de dar sus declaraciones sobre un “ajuste de cuentas”.

Fue durante una entrevista con un programa de espectáculos de televisión abierta que el actor aseguró que “ninguna guerra sucia lo va a parar”.

Y es que, en ocasiones anteriores, denunció que existe quienes dicen “calumnias” acerca de su persona, sobre todo ahora que busca ser gobernador de Quintana Roo.

En ese sentido, expresó que tiene bien identificados a todos aquellos que lo están difamando, por lo que tomaría ciertas acciones si llegara a ganar las próximas elecciones en la entidad.

“Todas esas gentes, que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, no crean que no, estoy apuntando y tomando nota. Ya llegará el momento cuando sea titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas”.

Aún no llega al poder Roberto Palazuelos y ya está haciendo listas negras, así el candidato de la “tercera vía” @MovCiudadanoMX pic.twitter.com/N1yH9cPgLo — Tania (@tania__rd) February 4, 2022

Roberto Palazuelos se defiende de críticas

Luego de sus declaraciones, que no pasaron desapercibidas, usuarios en redes sociales manifestaron su desacuerdo con los dichos del empresario.

Tal es el motivo por el que “El Diamante Negro” recurrió a su cuenta oficial de Twitter para defender sus comentarios, asegurando que nunca “atentaría contra la libertad de expresión de nadie”.

“Veo con sorpresa que se desvirtúa una declaración que di ayer (…) Sin embargo, tengo el derecho, como todos, de llevar ante la justicia a quien me calumnie. Para esto están las leyes, para respetarlas y hacerlas valer”.

Es evidente que quienes se sienten amenazados x mi participación política intentan desprestigiarme, motivados por la desesperación de ver a este proyecto crecer. Es tanto su miedo que hoy atentan contra mis derechos humanos, mismos que no necesitan de un cargo para hacerlos valer — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) February 4, 2022

Asimismo, el precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, reafirmó que hay quienes se sienten amenazados por su nueva faceta de político, por lo que algunas personas buscan desprestigiarlo.

“El Diamante Negro” ofrece disculpas

Sin embargo, horas más tarde emitió un comunicado en el que aclaró que platicó con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano “y entiendo que, de ninguna manera, el gobierno de Quintana Roo, ni ningún otro deban ser usados para hacer ajuste de cuentas“.

“Soy un ciudadano luchando por cambiar mi estado y estoy recibiendo ataques del sistema. Eso me hizo meter un error en una declaración que hoy rectifico. Quiero que el poder público sirva para que nadie viva injusticias ni calumnias”.

Finalmente, Roberto Palazuelos indicó que su meta es “la justicia, no la revancha”, aunque reiteró que, siendo o no gobernador, tiene “derecho legítimo por la vía civil para interponer una demanda civil en contra de quien me difame o calumnie (…) Reitero una sincera disculpa“.