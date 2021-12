¡El cuarto intento es el vencido! Kim Kardashian aprueba examen de abogada

Además de ser una de las mujeres más conocidas en el mundo empresarial, su vida ha dado un pequeño giro, pues Kim Kardashian aprobó un examen de abogada.

Se trata de la superación en un punto clave de su trayectoria profesional, por lo que no dudó en compartir su felicidad con sus millones de seguidores.

Por medio de sus redes sociales, la socialité indicó que pasó el Examen de Estudiantes de Derecho de Primer Año de California.

Sin embargo, no es la primera vez que realiza esta prueba, conocida como “Baby Bar”, ya que anteriormente la presentó en tres ocasiones, durante dos años, pero no la pasó.

Además, es una evaluación cuya duración es de un día y que se exige a los aspirantes a abogados en California, pero que normalmente no asisten a la escuela para acreditar la licenciatura.

OMFGGGG I PASSED THE BABY BAR EXAM!!!!

Looking in the mirror, I am really proud of the woman looking back today in the reflection.

For anyone who doesn’t know my law school journey, know this wasn’t easy or handed to me. pic.twitter.com/44UiguM4bJ

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 13, 2021