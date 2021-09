¡El amor traspasa el tiempo! Esposo de Selena Quintanilla revela inédita foto

El esposo de Selena Quintanilla, Chris Perez reveló una inédita foto con la cantante, que al parecer ni él había visto.

Chis Perez, el guitarrista y esposo de Selena Quintanilla compartió una foto de ellos dos cuando eran novios.

Chris Perez, compartió en su cuenta de Instagram una foto que no se había visto antes de él con su esposa Selena Quintanilla.

La leyenda de la foto se puede leer lo siguiente

‘Fui a visitar a mi mamá y me mostró esta foto. Nunca la había visto, espero que la disfruten 😊’.

El esposo de Selena ha compartido distintas fotos con la cantante en su cuenta, recordándola así y compartiendo un poco de los momentos de ellos.

Estas fotos conmueven a los fans recibiendo comentarios de alegría y nostalgia.

El esposo de Selena Quintanilla resolvió los problemas legales que tenia con la familia de la cantante.

La familia de Quintanilla quería borrar todo lo vinculado a Perez y Selena, sin embargo, el guitarrista compartió en sus redes sociales que estos problemas se había resuelto.

Chris Perez estaba casado con la cantante cuando falleció.

La relación entre Chris y Selena no era del agrado de su padre, Abraham Quintanilla quien en diversas ocasiones externo su descontento hacía la pareja.

Good news! I have amicably resolved my legal dispute with the Quintanilla family. Now that these issues are behind us, going forward, my hope, and the hope of the Quintanilla family, is for us to work together to continue to honor and celebrate the legacy of Selena.

— Chris Perez (@ChrisPerezNow) September 14, 2021