¿El amor en el aire? Brad Pitt y Jennifer Aniston podrían pasar Navidad juntos

Hace 20 años, Brad Pitt y Jennifer Aniston se convirtieron en una de las parejas favoritas de Hollywood, pero algunos dejaron de creer en el amor con su separación, aunque tal parece que podrían pasar esta Navidad juntos.

Recordemos que después de su divorcio, ambas celebridades continuaron su camino y se casaron con otras personas, la pareja que más llamó la atención fue la del actor, quien contrajo matrimonio con Angelina Jolie.

Sin embargo, dicho matrimonio tampoco funcionó, pues también anunciaron su divorcio, e incluso, se encuentran en batallas legales por la custodia de sus hijos.

Después de esa situación, al protagonista de ‘Había una vez en Hollywood’, no se le ha visto con otra pareja, aunque sorprendió con lo bien que se relacionó con la actriz de ‘Friends’.

En la entrega de los SGA Awards del 2020 se les vio juntos de forma que los fans no dudaron en sospechar del posible segundo capítulo en su historia de amor.

Ahora, una fuente reveló a OK! Magazine que los artistas podrían pasar las fiestas decembrinas juntos, sobre todo por la buena relación de amistad que sostienen.

“Han tenido un montón de reuniones divertidas con amigos y planean ser coanfitriones de una gran fiesta de poda de árboles en la casa de Jennifer para que los buenos momentos fluyan”.

¿Cómo es la relación entre Brad Pitt y Jennifer Aniston?

En el mes pasado de junio, durante la promoción de ‘Friends The Reunion’, la intérprete de ‘Rachel Green’ rompió el silencio acerca de su exmarido.

Y es que, después de haber sido captados juntos, las especulaciones sobre un noviazgo no se hicieron esperar, por lo que la actriz aclaró la situación.

“Fue absolutamente divertido. Ya sabes, Brad y yo somos amigos. Somos amigos y hablamos. No hay ninguna rareza en absoluto, excepto por todo lo que lo vieron y probablemente querían que la hubiera”.

Por ahora, no hay confirmación de que Brad Pitt y Jennifer Aniston pasen la Navidad juntos, pero no cabe duda que entre ellos no hay nada más que una buena amistad.