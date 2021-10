¡El ‘agente 007’ al volante! ¿Cuál es el precio de los autos de ‘James Bond’?

Escucha la nota:



Sin duda el “agente 007” es uno de los personajes más emblemáticos en la historia del cine, y con el estreno de la última película, continua la emoción, por lo que aquí te contamos el precio de los autos de “James Bond”.

Resulta que una aseguradora británica estimó el valor de los vehículos usados durante el rodaje de las 25 cintas protagonizadas en diferentes ocasiones por Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Pierce Brosnan, Timothy Dalton y Daniel Craig.

Y es que, es de resaltar que, entre los elementos que distinguen a la famosa saga son los automóviles, además de los ingeniosos dispositivos de espionaje.

Sin embargo, esos aspectos han hecho que los filmes se conviertan en uno de los favoritos para la audiencia quien se mantiene al tanto por el lanzamiento de “No time to die”, película con la que se despide el actor Daniel Craig.

¿A cuánto aumenta el valor de los autos de ‘James Bond’?

De acuerdo con Hagerty, el valor de los vehículos que conducen las estrellas de Hollywood puede ascender en promedio hasta más de mil por ciento, después de verse en las pantallas grandes.

Lo anterior, al compararlo con el precio comercial de los coches del mismo modelo.

Debido a que la popularidad del “agente 007” es tan grande, en una ocasión, una de las unidades utilizada durante la producción de la saga aumentó casi cinco mil por ciento, según la firma.

Aston Martin DB5 1965

Fue así que el Aston Martin DB5 1965, señalado como “El auto más famoso del mundo”, se subastó por 6.38 millones de dólares, es decir, más de 131 millones 607 mil pesos mexicanos.

La venta del coche usado en “Thunderball” y “Goldfinger”, representó un beneficio del 759 por ciento sobre un auto similar pero estándar.

Mercedes-Benz 190E

Vehículo que es visto en “No time to Die”, actualmente está a la venta y su valor asciende a casi un 40 por ciento más alto que el de un estándar.

Land Rover Defender 110 Double Cab SVX

Este vehículo se pudo ver en “Spectre”: Uno de estos llegó a venderse en 230 mil euros en 2017, y al año siguiente, otro en 365 mil de euros.

Con un valor de poco más de ocho millones 700 mil pesos mexicanos, en comparación con un estándar, el precio subió casi 940 por ciento.

Lotus Esprit S1 1977

Conocido como “Wet Nellie”, fue la sensación en “The Spy Who Loved Me”, y es considerado el más valioso.

Pues en la subasta de RM Sotheby’s en Londres, Inglaterra, en el 2013, se vendió por 616 mil euros, casi 14 millones 700 mil pesos mexicanos.

En ese sentido, la aseguradora británica menciona que el precio del auto de “James Bond” tuvo una ganancia del cuatro mil 908 por ciento, sobre el estándar.