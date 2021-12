El actor Chris Noth de 'Sex and the City' es acusado de abuso sexual

¡Tremendo notición! El actor de ‘Sex and the City’, Chris Noth es acusado de cometer abuso sexual a dos chicas.

Noth interpreta al peculiar Mr. Big en la serie y las películas.

Este 16 de diciembre, el medio Hollywood Reporter publicó una nota en la que dos mujeres contaron sus experiencias con Chris Noth.

Las mujeres acusan a Noth de abusar sexualmente de ellas.

Los hechos tuvieron lugar en el 2004 y 2015 respectivamente.

El medio norteamericano resguardó las identidades de las víctimas y las llamó Lily y Zoe.

El actor decidió defenderse diciendo que ‘todo había sido consensuado’.

Two women have come forward to accuse Chris Noth of sexual assault, which he denies. The women, who do not know each other, told THR that the ‘Sex and the City’ reboot stirred painful memories of the alleged assaults. Noth calls the encounters consensual https://t.co/UnibOZis5T

— The Hollywood Reporter (@THR) December 16, 2021