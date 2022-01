¡Ejemplo a seguir! Daniela Rodrice rompe en llanto al hablar de la salud mental

¡Chika! Daniela Rodrice, una popular influencer de TikTok rompió en llanto después de que habló de sus salud mental y aceptó que la terapia y la medicación le ayudaron a sobrevivir.

En el programa de Youtube ‘Pinky Promise’ la influencer contó acerca de sus ataques de ansiedad y la vida llena de depresión en la que había vivido.

La influencer y Tiktoker, Daniela Rodrice habló sobre los problemas mentales que sufrió durante toda su vida.

En el programa conducido por Karla Díaz, la influencer contó su vida y sus inicios en la plataforma de TikTok en el que aseguró que a ella le causaba mucha tristeza dedicarse a la empresa de su familia.

En una de las dinámicas del programa, los fans de Daniela Rodrice le preguntan acerca del costo de ser famosa y si éste era alto.

A esta pregunta, Rodrice contestó afirmando el sacrificio que era.

Daniela Rodrice también aseguró que cuando acudió al psiquiatra, una de sus fans la motivó para seguir luchando gracias a que aquella chica le hizo un pequeño obsequio.

‘Ese día que me tome las pastillas fue terrible porque fue como que ya había perdido la batalla, o sea, fue como que alguien me ayude porque sino me voy a matar’.