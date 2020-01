Dona Nicole Kidman 500 mil dólares para incendios forestales en Australia

La actriz, Nicole Kidman dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que donó 500 mil dólares para combatir los incendios forestales que azotan a Australia desde hace unos meses, mismos que al momento, han cobrado la vida de casi 500 millones de animales y 17 personas.

Kidman compartió en su mensaje: “El apoyo, pensamientos y oraciones de nuestra familia están con todos los afectados por los incendios en toda Australia. Estamos donando $500,000 a los Servicios de Bomberos Rurales que están haciendo y dando tanto en este momento”.

La actriz, quien nació en Estados Unidos, tiene la nacionalidad australiana por parte de su padre y está casada con el cantante de música country, Keith Urban, quien también se sumó a la causa y publicó el mismo mensaje de su esposa tal como lo hicieron los sitios web que monitorean el estado de los incendios forestales.

La cantante, Pink también donó 500 mil dólares a la causa y en su cuenta oficial de Instagram expresó: “Estoy totalmente devastada viendo lo que sucede en Australia en este momento con los terribles incendios forestales”.

El pasado jueves, el actor Hugh Jackman, quien participó en filmes como “Los Miserables” y “El Gran Showman”, publicó en su cuenta oficial de twitter: “Nuestros corazones están con todos los afectados, especialmente con aquellos que han perdido hogares, negocios y seres queridos. Esta es una inmensa tragedia para nuestro país de nacimiento. #IncendiosForestalesEnAustralia”.

We want to express our deep gratitude to the people in Australia who are fighting these devastating bushfires Our hearts are with everyone impacted especially those who have lost homes businesses and loved ones This is an immense tragedy for our home country #AustraliaBushfires pic.twitter.com/xcsPWSpDeS

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 3, 2020