¿Disney le robó la infancia a Selena Gómez?

Escucha la nota:



La famosa cantante y actriz de Disney, Selena Gomez, dio fuertes revelaciones sobre la vida de artista infantil, compartió que firmar el contrato con la cadena del ratón la obligó a renunciar a su vida.

“Firme mi vida con Disney a una edad muy temprana y yo no sabía lo que estaba haciendo”

Información relacionada:¿Qué películas tenemos que ver antes de Spider-Man: No Way Home?

Sus inicios

La cantante de 29 años renunció a la actuación para centrarse en su música, sin embargo regresó a la pantalla chica para la serie Only Murders In The Building, saltes en en Hulu y Disney + el próximo 31 de agosto.

“Cuando era una niña no sabía lo que estaba haciendo, solo corría por el plató y ahora me siento como una esponja y absorbo toda la sabiduría que puedo”

Empezó en Barney y su amigos, con un papel secundario, donde conoció a su amiga Demi Lovato, pero no fue hasta el 2006 cuando hizo su aparición en Disney Channel formando parte parte de la elenco de varias series del canal entre ellas, “Los hechiceros de Waverly Place”.

Otros artistas Disney

No es la primera vez que escuchamos que actores infantiles, que vienen de la cadena de Disney Channel han sido privados de su infancia, entre ellos el caso más sonado, el de Britney.

Britney fue parte del canal junto con Christina Aguilera, Justin Timberlake y el actor Ryan Gosling. La cantante Miley Cyrus también ha expresado su disgusto cuando trabajó para la empresa y Demi Lovato recientemente apuntó que la mantenían en dietas estrictas.

Bella Thorne, Vanessa Hudgens, Lindsay Lohan y Hilary Duff se sumaron a lista de la presión de ser la imagen de la famosa televisora infantil.

Esperemos que lo que le haya pasado a Selena Gomez en Disney no sea una piedra en el camino para su exitosa carrera artística.