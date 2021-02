Disney estrenará serie ‘Wakanda’ derivada de ‘Black Panther’

Escucha la nota:



Disney confirmó que entre sus próximos planes figura el estreno de una serie derivada de “Black Panther”, el superhéroe negro de Marvel, que llevará por título “Wakanda” en referencia al paraíso donde transcurre la historia original.

“Ryan Coogler, quien coescribió y dirigió el aclamado éxito mundial ‘Black Panther’ y actualmente trabaja en la secuela, desarrollará una nueva serie de televisión basada en el Reino de Wakanda para Disney+“, confirmó la compañía en un comunicado remitido a Efe.

La ficción, de la que se desconocen detalles de la trama, se convertirá en el segundo proyecto sobre “Black Panther” tras la trágica muerte de su protagonista Chadwick Boseman por un cáncer de colon. El acuerdo con Coogler comprende también la creación de otros formatos fuera de la franquicia de superhéroes.

MARVEL NO SUSTITUIRÁ A CHADWICK BOSEMAN EN “BLACK PANTHER II

Tanto en la nueva serie como en la segunda película, los guionistas no buscarán un sustituto para Boseman, tal y como anunció hace unos meses el director de Marvel Studios, Kevin Feige. “La representación que Boseman hizo de ‘Black Panther’ es icónica y trasciende cualquier iteración del personaje en el pasado de Marvel, por esa razón no repetiremos el personaje”, dijo durante una presentación para inversores del grupo empresarial The Walt Disney Company.

Feige añadió que para “honrar su legado” continuarán “explorando el mundo de Wakanda y todos los personajes” que aparecieron en la primera película. De esta manera, se despejaron las dudas sobre “Black Panther II”, prevista para verano de 2022 con una trama que continuará la cinta de 2018, que recaudó 1.347 millones de dólares y se convirtió en un emblema de orgullo para la comunidad negra.

Boseman falleció a los 43 años por un cáncer de colon del que se trató en secreto durante el rodaje de varias películas en los últimos años, algo que añadió aún más conmoción entre sus compañeros de Hollywood.