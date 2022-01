Diego Verdaguer y Amanda Miguel: Sus mejores éxitos

Murió el cantante Diego Verdaguer a los 70 años, dejando un legado musical difícil de comparar, su carrera se vio en alza cuando compartió escenarios con su esposa, Amanda Miguel.

Te daremos una lista de las mejores canciones de esta pareja, que te hará volver a creer en el amor.

Simplemente amor.

Hagamos un trato.

Siempre fuimos dos.

Siempre te amaré.

Quiero quedarme aquí.

Diego Verdaguer comentó que conoció a Amanda Miguel cuando iba manejando por su natal Argentina, que la invitó a tomar un café y ella aceptó, el resto es historia.

Así se despidió Amanda Miguel de Diego Verdaguer

“Siempre te amaré”, escribió ella en respuesta al posteo que Diego subió horas antes de su muerte.

Una fotografía de ambos, en la playa, con la leyenda: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”.

A el cantante le sobreviven, su esposa, la cantante Amanda Miguel y sus dos hijasAna Victoria Boccadoro Miguel y su media hermana, por parte del cantante, María Gimena.

María Gimena, fue fruto de su primer matrimonio con una estudiante de derecho, primer matrimonio que no prosperó, debido a que él se quedó sin dinero porque los contratos que tenía con Canal 13, de Argentina, y su discográfica no fueron renovados, además de que no quería cantar en bares.

El legado que dejó Diego Verdaguer y Amanda Miguel como pareja no se comparará con nadie, ambos como dueto se llenaron de éxitos difíciles de superar.