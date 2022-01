¿Día Internacional de The Beatles? Las discrepancias sobre la celebración del cuarteto de Liverpool

Para muchos fans este 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles, ya que es el día de la inauguración de The Cavern Club, lugar en que hicieron su debut el cuarteto de Liverpool.

Sin embargo, han surgido diversas discrepancias sobre la celebración de la banda ya que, aunque hace algunos años se corrió el rumor de que la UNESCO había declarado esta fecha como oficial, en 2013 la propia institución lo negó.

Información relacionada: The Beatles: 5 curiosidades sobre Yellow Submarine

Pero, a pesar de que la UNESCO no ha proporcionado un día especial para la banda, los fanáticos de los ingleses señalan como el 16 de enero el debut de John, Paul, George y Ringo.

¿Cuándo es el día oficial de The Beatles?

El cuarteto de Liverpool no tiene fecha oficial avalada por la Unesco u otro organismo que fije días conmemorativos, pero el 50% de sus fans conmemoran a la banda en esta fecha.

Aunque otro grueso de seguidores y más concretamente los británicos señalan que el Día de The Beatles es el 6 de julio, que es la fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney, fundadores de la banda.

Por otro lado, hay quienes celebran al grupo el 10 de julio, y también lo consideran el Día de Los Beatles ya que este día, pero en 1964, la banda regresó a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premier de su película A Hard Day’s Night.

Otros marcan el 25 de junio ya que en esta fecha los autores de ‘Yesterday’ participaron en el programa Our World de la BBC en 1967, interpretando ‘All You Need Is Love’. Esta festividad fue marcada por primera vez en 2009 por la fan de los Beatles Faith Cohen, quien la llama “una carta de agradecimiento o de amor a los Beatles”.

¿Cuándo celebrar a los Beatles?

La agrupación musical surgió en Inglaterra y logró gran auge en una época y momento histórico de enorme turbulencia. El mundo se estaba recuperando de la desastrosa Segunda Guerra Mundial y en medio de esta revuelta Estados Unidos decide comenzar una guerra en Vietnam.

Es ahí cuando el papel de la anda se vuelve fundamental y un icono de paz, el impacto de la banda fue tanto a nivel global que es por ello que siguen siendo un ejemplo de amor y paz y no en vans siguen vigentes a través de los tiempos.

Quizá por ello, todos los días puedan ser el Día Internacional de The Beatles, pues para sus millones de seguidores, parece ser que un día no es suficiente para la celebración del cuarteto de Liverpool.