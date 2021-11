Día de Stranger Things ¿Cuándo se estrena la cuarta temporada?

Este sábado se conmemora el Día de Stranger Things, iniciativa de Netflix y el cual coincide con el aniversario de la misteriosa desaparición que da inicio a esta serie ambientada en los años ochenta.

A través de redes sociales se publicó un “tráiler” titulado “Bienvenidos a California” en donde Eleven narra una carta que envía a su novio Mike.

En dicha carta explica que van a pasar “las mejores vacaciones de primavera”.

¿De qué trata la cuarta temporada de Stranger Things?

“Querido Mike: hoy es el día 185. Creo que finalmente me he adaptado. Ahora incluso me gusta la escuela”

He hecho muchos amigos, aún así, estoy lista para las vacaciones de primavera, pero sobre todo, porque puedo verte, dice en la carta.

En lugar de “adaptarse”, como asegura con voz en “off”, parece que la protagonista es objeto de “bullying” además volverá a enfrentarse a momentos de caos.

Lo anterior, de acuerdo con escenas de una pista de patinaje, una explosión y una persecución de las autoridades.

Aunque dura poco más de un minuto, es uno de los avances más reveladores de esta exitosa serie de Netflix.

Cuya siguiente temporada se estrenará en 2022, casi tres años después de la última, lo anterior a que las grabaciones fueron interrumpidas por el Covid.

¿Qué es el Día de Stranger Things?

Gracias a su éxito a nivel mundial y de que sus mayores seguidores esperan con ansias ya la cuarta temporada, hoy es el día oficial para celebrar a la serie.

Con alfombras rojas para los fans exclusivos, títulos de episodios, vestuarios de los personajes, tiendas pop-up en Los Ángeles y Nueva York, es como se celebrará este día.

Tras la sorpresa de que Hopper está vivo, adelantada ya en el primer “teaser”, los espectadores ahora han podido averiguar que Eleven y la familia Byers se han mudado a California.

Por el Día de Stranger Things, Netflix estará alimentando la expectación de los seguidores publicando recuerdos y más pistas sobre la cuarta temporada en sus redes.