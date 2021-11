‘¿Dejar de envejecer?’ Sarah Jessica Parker reacciona a críticas de ‘Sexo en Nueva York’ serie

Las imágenes previas de Sarah Jessica Parker en “Sexo en Nuevo York”, la serie y secuela próxima a estrenarse, dejaron una serie de opiniones de las cuales, la actriz ya se pronunció al respecto.

No fue hace mucho que HBO Max dio a conocer que prepara la secuela de la popular serie desarrollada en la “Gran Manzana”.

La compañía que ofrece el servicio de streaming, volvió a juntar a tres de sus protagonistas: a la estrella que da vida a ‘Carrie Bradshaw’, así como a Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Sin embargo, cuando se dio el anuncio, también se confirmó que Kim Cattrall, ‘Samantha Jones’ en la serie, no formará parte de la nueva entrega.

Y es que, en ocasiones anteriores, la actriz británica señaló a sus compañeras de reparto de “tóxicas”, dando a entender que no trabajaría más con ellas.

Ahora, la protagonista de “Sex and the City”, protagonizó una de las más importantes revistas de moda para abrirse sobre la nueva producción.

Respuesta de Sarah Jessica Parker a críticas por su físico

Durante el rodaje de la secuela de “Sexo en Nuevo York”, la serie, cuyo título es “And Just Like That…“, las intérpretes fueron fotografiadas.

No obstante, varios usuarios no dudaron en dar su opinión sobre la apariencia física de las estrellas de Hollywood, quienes evidentemente no lucen como la primera versión.

Es de recordar que la historia de ‘Carrie Bradshaw’, ‘Samantha Jones’, ‘Miranda Hobbes’ y ‘Charlotte York’ comenzó en una serie que se estrenó en 1998.

Tal es el motivo por el que las artistas lucen con más madurez, entonces, la protagonista señaló de “misóginos” los comentarios hacia ella por aparecer con canas.

En una entrevista para la revista Vogue, la actriz estadunidense cuestionó por qué si el presentador, Andy Cohen “tiene la cabeza llega de cabello gris” tiene un resultado magnífico, pero no para las mujeres.

En ese sentido, manifestó que en ocasiones, parece que las personas no quieren que los demás estén bien “con lo que somos”.

“Como si desearan que nos doliera nuestra apariencia a día de hoy, tanto si decidimos envejecer de manera natural y no vernos totalmente perfectas (…) ¿Qué esperan que hagamos? ¿Que dejemos de envejecer? ¿Que desaparezcamos?”.

Fue así que Sarah Jessica Parker, de “Sexo en Nuevo York”, la serie aseveró que existe gran “cantidad de conversaciones misóginas sobre nosotras que, nunca ocurrirían con un hombre”.