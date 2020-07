De Shakespeare a Star Trek, Sir Patrick Stewart

Patrick Stewart se ha metido en la piel de personajes legendarios de la ciencia ficción como el capitán Jean-Luc Picard, al mando de la USS Enterprise de “Star Trek” o el profesor Charles Francis Xavier, fundador de los “X-Men”.

Patrick Stewart posa junto a una pintura del Profesor Charles Xavier de la película “Logan”, perteneciente a la saga de los “X-Men ” / Archivo / EFE

Y todo ello a pesar de no haber sido, al menos de entrada, un gran admirador de la ciencia ficción o su papel soñado. Pero su reconocimiento y trayectoria van mucho más allá.

Desde las tablas a la gran pantalla, pasando por la televisión, el actor ha dejado numerosos personajes reconocidos y queridos.

Stewart, que durante el confinamiento leía a Shakespeare en Twitter, también se ha involucrado en diferentes iniciativas sociales como la lucha contra la violencia de género.

Sonnet 73. I have been reading and working on this sonnet for decades. #ASonnetADay pic.twitter.com/DOa5UxvOtm

— Patrick Stewart (@SirPatStew) July 5, 2020