¿De qué murió Ronnie Spector, cantante de The Ronettes?

Ronnie Spector, cantante de The Ronettes murió el 12 de enero del 2022 a los 78 años de edad, así lo anunciaron sus familiares en redes sociales.

La voz de la fundadora del mítico grupo de los años 60 será recordada por canciones como “Be My Baby” y “Baby, I Love You”.

Causa de muerte de Ronnie Spector

De acuerdo con el comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la artista falleció rodeada de sus seres queridos y en brazos de su esposo, Jonathan Greenfield.

Sin embargo, sus familiares destacaron que perdió la vida en Connecticut, Estados Unidos, a causa de un cáncer, del cual no se especificó.

“Nuestro amado ángel de la Tierra, dejó este mundo en paz hoy, después de una breve batalla contra el cáncer. Estaba con su familia en los brazos de su esposo, Jonathan”.

La familia subrayó que en vez de flores, la cantante pidió que se realizaran donaciones al refugio local para mujeres o al American Indian College Fund.

A pesar de que pidieron “respetuosamente” privacidad en estos momentos de dolor, recordaron que la famosa “estaba llena de amor y gratitud”.

“Vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro”.

¿Quién era la cantante de The Ronettes?

Veronica Yvette Bernett, su nombre de nacimiento, creció en el barrio de Spanish Harlem, en Nueva York, EU.

A una edad temprana, y junto a su hermana Estelle y prima Nedra Talley, comenzaron a presentarse en los “sock hops”, según indica Reuters.

Asimismo, participaban en eventos de baile patrocinados de manera informal por adolescentes y en algunas fiestas judías de bar mitzvah.

En un primer momento, el trío se denominó “Ronnie and the Relatives”, para después convertirse en The Ronettes y firmar con Colpix Records en 1961.

Hacia 1963, la agrupación tuvo una audición con Phil Spector, quien era uno de los principales productores musicales de dicha época e incluso, trabajó con The Beatles en el álbum “Let It Be”.

Fue así que llegaron éxitos como “Be My Baby”, “Do I Love You” y “Walking in the Rain”.

Tras la muerte de Ronnie Spector, cantante de The Ronettes, la familia informó que próximamente se anunciará una “celebración de la vida y música” de la artista.