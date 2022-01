¿De qué murió Kathryn Kates, actriz de ‘Orange Is the New Black’ y ‘Seinfeld’?

Una vez más, el mundo del espectáculo estadunidense se viste de luto, pues recientemente se dio a conocer la muerte de Kathryn Kates, actriz de “Orange Is the New Black” y “Seinfeld”.

De acuerdo con la agencia representante de la artista, Headline Talent Agency, falleció el pasado sábado 22 de enero del 2022 a los 73 años de edad.

¿De qué murió la actriz de “Orange Is the New Black”?

Según revelaron los representantes de la estadunidense a la cadena CNN, murió después de una “larga y dura batalla contra el cáncer de pulmón”.

De la misma forma, destacaron que falleció en paz rodeada de su familia, específicamente su hermano Josh junto a su esposa Sue Ann, y su hermana Mallory.

“Kathryn fue nuestra cliente durante muchos años, y hace aproximadamente un año, después de descubrir que el cáncer de pulmón por el que había sido tratada hace 20 años había regresado, nos acercamos a ella aún más”.

Además, sus agentes aprovecharon para recordar la forma de ser de la actriz reconocida por participar en la serie de comedia “Seinfeld”, señalándola de “sabia ya morosa”.

“Era increíblemente valiente, reflexiva, sabia y amorosa. Kathryn abordó cada papel que interpretó, así como su vida diaria, con la mayor pasión. Haremos todo lo posible para honrar su increíble legado. El mundo realmente perdió uno de los Buenos”.

¿Quién era Kathryn Kates?

Nació en Nueva York, Estados Unidos, y obtuvo pequeños papeles en la década de los años ochenta, pero fue hasta los noventa que apareció en “Matlock”, recoge Infobae.

Cuando se mudó a Los Ángeles en 1974, destacó en el teatro local, lo que la llevó a convertirse en una de las fundadoras del Colony Theatre de Burbank, California.

Sin embargo, comenzó a tener reconocimiento por formar parte del elenco de “Thunder Alley” y “Seinfeld”, esta última protagonizada por Jerry Seinfeld y Julia Louis-Dreyfus.

Además de dar vida a “Amy Kanter-Bloom”, en “Orange Is the New Black”, Kathryn Kates también actuó en “Small Miracles”, “Haymaker”, “Cracka” y “The Many Saints of Newark”.