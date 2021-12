¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tienen planes de tener un bebé?

A pesar de ser una de las parejas que más procuran mantenerse fuera de los reflectores, son de las más queridas por su público, pero la idea de que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tengan un bebé, podría ser una realidad.

Han pasado algunos años desde que se dio a conocer la relación entre los cantantes, pero se han caracterizado ser muy discretos.

Sin embargo, la conductora de televisión rompió el silencio sobre sus deseos de convertirse en madre, situación que por supuesto llamó la atención de muchos.

Durante el programa de televisión que conduce, reveló que tiene la intención de que su familia crezca e incluso, dio una fecha estimada para que esto suceda.

Asimismo, expresó que probablemente la maternidad es uno de los más grandes sueños que tiene en su vida, motivo por el que no duda pueda realizarse.

“El próximo año ojalá, yo sería la más feliz, es un sueño que tengo en mi vida, creo que el sueño más grande que tengo es tener un bebé y espero se cumpla el próximo año. Obviamente de compartirlo y de contarles”.

¿Carlos rivera desea tener hijos con Cynthia Rodríguez?

A pesar de la discreción que mantienen, con el paso de los años muchos seguidores de la famosa pareja quisieran que tuvieran un bebé.

Es por ello que, no es la primera vez que el tema sale a la luz, pues anteriormente, el cantante originario de Tlaxcala también se pronunció al respecto.

Al ser intervenido por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no dio muchos detalles sobre su relación, pero aseguró que “estamos muy tranquilos como estamos”.

Y es que, fue cuestionado acerca de la posibilidad de llegar al altar que, si bien dijo que no es algo que no consideren, “todavía no le estamos poniendo una fecha”.

Finalmente, no detalló si busca tener un hijo o hija en un futuro cercano, pero comentó que le gustaría tener por lo menos dos.

Todo parece indicar que por ahora Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se mantendrán sin un bebé, aunque no sabemos si el próximo año nos sorprenderán con la noticia.