Cynthia Klitbo revela que intentó quitarse la vida por la violencia que sufrió por su exesposo

La actriz Cynthia Klitbo recientemente habló sobre su relación y matrimonio que tuvo con el actor Jorge Antolín, la cual, fue tan complicada que la llevó al suicidio.

Fue durante una entrevista donde reveló estos duros detalles sobre su vida personal, de los cuales, afortunadamente logró salir adelante.

Sin duda alguna, el camino que tuvo que recorrer la villana de telenovelas no ha sido nada fácil, pero sus ganas de continuar la ayudaron de manera significativa.

La actriz recordó su primer matrimonio como uno de los episodios complicados tanto en su carrera como vida personal.

De inicio señaló que esa relación fue producto de uns serie de presiones por parte de su madre, quien le aseguraba, que el actor era el hombre indicado para ella.

Comentó que ella tenía 22 años y Antolín 28 cuando iniciaron su relación, además, a la par, ambos comenzaban su andar por el mundo del espectáculo.

Sin embargo, fue el actor quien decidió que debían casarse para tener mayor visibilidad y evitar que tacharan a Klitbo como una mujer de la vida fácil por haber tenido otras relaciones previas a él.

La actriz señaló que tras casarse, el actor sacó su lado machista, el cual, a su vez era una fachada para mantener oculta su homosexualidad.

La actriz recordó que en menos de una semana de su matrimonio, ella ya quería separarse por las diversas agresiones que sufría.

Incluso, confesó que el también conductor la encerraba por dos situaciones, la primera; para que no se diera cuenta de sus infidelidades con otros hombres y la segunda; no quería que destacara más que él.

Señaló que a pesar de que su matrimonio fue breve, el daño psicológico que sufrió fue muy grande, y lo describió como “un infierno”, por ello, intentó suicidarse tomando cien pastillas.

“El día que me desperté en el hospital y vi que estaba viva me dio depresión, no era feliz, no estaba feliz”, recordó.