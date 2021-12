¿Cuánto dinero ganaron por el reboot las protagonistas de Sex and the City?

Carrie, Charlotte y Miranda regresan a la gran manzana, pues por fin está a punto de llegar el reboot de Sex and the City ”And Just Like That’ se estrenará este 9 de diciembre en HBO Max.

Pero no todo tiene que ver con la alegría y la nostalgia de volver a trabajar juntas, también tiene que ver con la grandiosa cantidad de dinero de por medio.

Información relacionada: ¿Por qué Samantha no está en el reinicio de ‘Sex and the City 2’ la serie?

¿Cuánto ganarán las protagonistas?

De acuerdo con las filtraciones, Sarah, Kristin y Cynthia recibieron más de medio millón de dólares por episodio, y además de que son 10 capítulos, ya renovaron el reboot para una segunda temporada.

La cifra de lo que cobran las actrices estaría oscilando entre los 650 y los 750 mil dólares, esto según el portal Variety, todas bajo el mismo salario.

Sí, incluida Sarah Jessica Parker, aunque aún sigue siendo la protagonista de la trama, la actriz accedió a que Kristin Davis y Cynthia Nixon recibieran el mismo salario que ella, a pesar de tener papeles un poco más secundarios.

“Nunca fue un proyecto de cuatro”.

El productor de la serie, Michael Patrick King, aclaró que Samantha (Kim Cattral) no aparecerá en el reboot, aunque muchos lo esperábamos, la idea era centrarnos en Carrie y el cambio en la vida de las newyorkinas.

“Nunca lo abordamos como un proyecto con cuatro estrellas porque Kim Cattrall, por la razón que sea, no quiso seguir interpretando a Samantha mientras preparábamos la tercera película (que nunca llegó a rodarse)”, prometió en declaraciones al portal The Hollywood Reporter.

Así que ya lo sabes, las actrices estarían ganado un total de 7 millones y medio de dólares esta temporada del reboot de Sex and the City, esto sería al rededor de 157,223,250 millones de pesos.