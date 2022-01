¿Cuánto costará ver a los Backstreet Boys, Gwen Stefani y Danna Paola en el Tecate Emblema?

La ‘lluvia’ de conciertos para este 2022 sigue sin terminar y se anunció un festival más que será del agrado de todos lo melómanos, pero en especial de todas las personas que disfrutan el buen pop.

La Ciudad de México se vestirá de gala para recibir al Tecate Emblema, evento que reunirá a los artistas más destacados del pop nostálgico y el más actual.

Un cártel para todos los nostálgicos del buen pop

Los ‘headliners’ del festival son los Backstreet Boys, uno de los grupos de pop más populares a finales de la década de los noventas, y Gwen Stacy, ex vocalista de No Doubt conocida por sus éxitos como solista “Hollaback Girl” y “What You Waitung For?”.

Para los más jóvenes hay grupos y cantantes como Kalli Uchis, Carly Rae Jepsen y su hit “Call Me Maybe“, Chvrches, el orgullo de Escocia con su sonido synthpop, y varios más.

Y poniendo el nombre de México en alto, estará presente Danna Paola, la interprete del himno de la pista de baile ‘Agüita’, además de otros artistas latinos como Sebastián Yatra y Morat.

¡Estamos listos para formar parte de tu vida! 😎🔥

Somos #TecateEmblema22 y venimos a hacer vibrar el mundo… Presentado por @CervezaTecate. #PreventaCitibanamex: 1 y 2 de febrero.https://t.co/5SVvf7w5b2 pic.twitter.com/2OWwijglQX — Tecate Emblema (@TecateEmblema) January 27, 2022

¿Cuándo es y cuánto costará el Tecate Emblema?

Este festival que junta a lo mejor de la música pop se realizará el próximo mes de mayo, los días 13 y 14, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Los abonos para la fase 1 tienen un costo de 1,650 pesos en general, 2,475 pesos en el Comfort Pass y 2,850 pesos para el paquete plus.

El Comfort Pass incluye un acceso más rápido al evento, baños privados con calefacción y una barra exclusiva.

Por otra parte, si decides y optar por el paquete más caro obtendrás un lugar preferencial en el estacionamiento, el acceso rápido, y varios benéficos más como un lugar exclusivo cerca del escenario principal, zona VIP con bebidas y alimentos y servicio de concierge.

La preventa inicia los días 1 y 2 de febrero para todas las personas que tienen una tarjeta de crédito con el banco que será vendido por Citigroup.