¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de The Strokes en el Foro Sol?

El próximo 19 de mayo el Foro Sol estará de fiesta por el concierto que The Strokes ofrecerán en la Ciudad de México, como parte de la gira de su más reciente disco ‘The New Anormal’.

Pero en esta ocasión no vienen solos, ya que estarán acompañados por Mac deMarco y War on Drugs, si quieres asistir al concierte, te tenemos todos los datos que necesitas.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Así como leíste, una de las bandas de rock más influyentes de la década de los dos 2000, además de poner de moda los tenis Converse se presentará una vez más en nuestro país.

La preventa de los boletos será los días 8 y 9 de febrero para los usuarios de una tarjeta de Citibanamex. Hasta el momento no se han dado a conocer el precio de los boletos.

Para el público en general, le venta iniciará el 11 del mismo mes. Así que aún tienes unos cuantos días para juntar dinero y asistir a este concierto.

Ellos no necesitan presentación. 😎 @thestrokes nuevamente haciendo vibrar los escenarios mexicanos este 19 de mayo en Foro Sol.🖤#PreventaCitibanamex 9 y 10 de febrero. pic.twitter.com/NT2DVHAe1M — Ocesa Rock (@ocesa_rock) February 4, 2022

¿Quién más se presenta en el Foro Sol?

Además del conjunto neoyorkino, en Foro Sol se estará presentando un ícono de la escena independiente estadounidense, además de una de las bandas que más han destacado en los últimos años.

Ya con seis discos bajo el brazo, Mac DeMarco se ha convertido en un artista de culto, que se ha ganado el respeto de la critica especializada además de los conocedores del buen ‘indie’ rock. Temas como ‘Treat Her Better’ y ‘My Kind of Woman’ seguramente sonarán.

El tercer invitado de la noche será ‘The War On Drugs’ Una banda que durante la década pasada lanzaron discos como ‘Lost In The Dream´y ‘A Deeper Understanding’ que los colocaron entre las propuestas más interesantes del rock alternativo.