¿Cuál fue el problema entre Taylor Swift y Damon Albarn?

Una polémica discusión protagonizaron los músicos Damon Albarn de Blur y Gorillaz con Taylor Swift, luego de que Albarn asegurara en una entrevista que la cantante de country estadounidense no escribía sus canciones.

L.A. Times consultó al cantante para dar su opinión sobre Billie Eilish, a quien definió como “excepcional”, mientras que de Swift dijo que “ella no escribe sus propias canciones”.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022