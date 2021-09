¿Te has preguntado cuál es la relación entre Maluma y Kim Kardashian? Y es que en anteriores ocasiones se les ha visto juntos, por lo que el cantante colombiano aclaró la situación.

Resulta que el famoso exponente de música urbana concedió una entrevista a la revista francesa L’Officiel Hommes, donde se pronunció sobre los rumores de un posible romance.

Lo anterior, pese a los comentarios que ha hecho la socialité, luego de que confirmara su divorcio con la estrella de rap, Kanye West.

Pues, de acuerdo con Reuters, la famosa empresaria ha manifestado que no se encuentra lista para comenzar una nueva vida sentimental.

Sin embargo, las especulaciones entre estas dos celebridades comenzaron desde abril pasado, cuando coincidieron en una fiesta en Miami, Florida, Estados Unidos, en la que posaron juntos para ser retratados.

Aunque, dicho evento no fue el primero en el que se les vio convivir en público, ya que, el cantante de reggaetón dijo haberla conocido en el 2019, cuando acompañó a Kourtney Kardashian a un desfile de modas.

No obstante, en la reciente entrevista, el intérprete de “Felices los 4” y “Hawái”, desmintió los controversiales rumores, dejando en claro que solo mantienen una buena amistad.

“La gente simplemente empezó a preguntar por eso. No sé cuándo comenzaron a decirle eso a ella. Tal vez, comenzaron los rumores, porque ella estaba divorciándose. Pero no, somos buenos amigos. No hablamos tan a menudo, pero sí somos buenos amigos y siempre nos deseamos lo mejor”.