¿Cuál es el estado de salud de Paquita la del Barrio? Esto sabemos

¡Delicada! La popular cantante, Paquita la del Barrio envió un mensaje en su cuenta de Instagram en donde aseguró encontrarse delicada de salud después de un ‘tratamiento’.

En el mensaje se puede ver a la cantante postrada en una cama acompañada de instrumentos para suministrarle medicamentos.

En un video publicado en su cuenta de instagram, la cantante de mariachi, Paquita la del Barrio compartió su estado de salud con sus seguidores.

Este mensaje alertó a sus fans ya que se le ve postrada en una cama con sueros y medicamentos.

La cantante comienza su mensaje agradeciendo por acordarse de ella, a continuación, comienza hablar sobre su estado de salud.

Explica que se realizó un tratamiento y que necesita tener reposo de 2 a tres semanas.

Paquita la del Barrio aseguró que no puede caminar y debido a ello no podrá dar conciertos, al mismo tiempo que pidió perdón por cancelarlos.

‘Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien’, aseguró la Reina del Pueblo.