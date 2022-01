¿Cuál es el estado de salud de Grettell Valdez? Patricio Borghetti rompe el silencio

Hace unos días corrió el rumor acerca de que Grettell Valdez se sometería a una amputación de dedo, sin embargo, a pesar de aclarar la situación, Patricio Borghetti habló sobre la salud de su exesposa.

Todo comenzó cuando trascendió que la actriz de telenovelas perdería uno de sus dedos a causa de un cáncer y ante ello, reveló en realidad qué complicaciones padece.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales hace poco más de una semana, la mexicana negó que le amputarían una de sus extremidades y dejó en claro que solo le quitarían una parte.

Incluso dijo que la palabra que estaban utilizando los medios de comunicación “era muy fuerte”, por lo que dio algunos detalles sobre el proceso al que se sometió.

“Hasta dije pobre de mí, es muy fuerte, no se asusten. Sin duda sí, es un proceso que me van a hacer, me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien”.