¿Crytobatz? Esta es la nueva colaboración entre Ozzy Osbourne y NFT

¡Se sube a la tecnología! El vocalista Ozzy Osbourne anunció la primera colección de NFT que será denominada ‘CryptoBatz’ que incluye 9 mil 666 imágenes de murciélagos.

Esta colección será lanzada el próximo enero, de acuerdo con la revista Rolling Stones.

Ozzy Osbourne anunció en sus redes sociales su primera colección de tokens que fue titulada como ‘CryptoBatz’ y será lanzada el próximo enero.

‘Este es un proyecto mental para los coleccionistas y fanáticos de NFT. El diseño rinde homenaje a uno de mis momentos más icónicos en el escenario y es una oportunidad de adquirir una pieza rara de la historia del arte. Me encanta’, declaró el vocalista.

I’m launching a fucking NFT project. 9,666 unique bats designed by yours truly…

go and follow @CryptoBatzNFT and read all about it below 🦇 https://t.co/kJMAwLQqJE

