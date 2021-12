¡Contra la familia! José Joel estalla contra Sarita Sosa por vender objetos de José José

¡Contra su hermana! José Joel, el hijo del cantante José José arremetió contra su media hermana, Sarita Sosa por vender pertenencias de su padre.

De acuerdo con medios nacionales, el primogénito de José José se encuentra investigando el paradero de los objetos que fueron vendidos.

Los hijos de José José se han vuelto involucrados en polémicas incluso desde antes de la muerte del compositor.

José Joel, uno de los hijos mayores de José José aseguró que su media hermana, Sarita Sosa se encuentra vendiendo objetos del cantante para sobrevivir.

Sin embargo, José Joel declaró a medios nacionales que su media hermana no tiene el derecho de venderlos ya que deberían de estar en un museo.

Además, el primogénito aseguró que los objetos personales de su padre deberían de estar en un museo y no ser vendidos.

‘Esta niña no tiene derecho a estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en algo que no le corresponde. Son artículos que deben de estar en un museo’.