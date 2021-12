Conoce los próximos conciertos en México para este 2022

Una de las sorpresas que nos trae el próximo año son todos los conciertos confirmados en México para este 2022.

El año entrante nos trae tanto a artistas internacionales como nacionales, quienes dan inicio a giras en diversos países.

Incluso, varios de los artistas que visitarán México agotaron los boletos el primer día que salieron a la venta, algunos de ellos, abrieron más fechas.

Estos son los próximos conciertos en México para este 2022

Algunas de estas fechas surgieron luego de que diversos artistas tuvieron que posponer sus presentaciones en el país a causa de la pandemia por Covid-19.

María José

El año empieza con la cantante en Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México.

Auditorio Nacional: jueves 27 enero 2022 a las 20:30

Enrique Bunbury

El 11 y 12 de febrero se presentará en el Palacio de los Deportes.

Caifanes

La legendaria agrupación también se presentará en el Palacio de los Deportes el 19 y 20 de febrero.

Jonas Brothers

Los hermanos regresan este 22 de febrero a la Arena CDMX.

Río Roma

El duo mexicano de pop se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 25 de febrero como parte de su Rojo Tour.

EDC Mexico

El festival de música electrónica regresa el próximo año al Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de febrero .

Soda Stereo

La histórica banda argentina regresa a México el 9 de marzo en el Palacio de los Deportes como parte de su gira ‘Gracias Totales’ en moria de Gustavo Cerati.

Foo Fighters

Regresan al Foro Sol este próximo 15 de marzo.

Vive Latino

El festival se realizará en el Foro Sol el 19 y 20 de marzo.

Reik

La agrupación cierra el mes en el Auditorio Nacioal el 31 de marzo.

Carlos Sadness

El español inicia el mes con dos conciertos en el Teatro Metropólitan el 1° y 2 de abril.

A-ha

La agrupación noruega llega al Auditorio Nacional el 2 de abril.

Coldplay

Una de las bandas más anheladas regresó a México para ofrecer diversos conciertos en el país.

En la CDMX se presentará el 4 y 5 de abril en el Foro Sol.

The Killers

Se presentarán en el Foro Sol el 29 de abril.

Enanitos Verdes

Cerrarán el mes en el Auditorio Nacional el 29 y 30 de abril.

La cartelera sigue creciendo

Aunque el nuevo año todavía no empieza, aún tenemos más conciertos confirmados en México para este 2022.

5 Seconds of Summer

Estarán el 18 de mayo en el Palacio de los Deportes.

Justin Bieber

El cantante se presentará el 25 y 26 de mayo en el Foro Sol.

Louis Tomlinson

Su concierto será el próximo 15 de junio en el Pepsi Center.

Iron Maiden

La legendaria banda se presentará en el Foro Sol el 7 de septiembre.

Dua Lipa

Llega al Foro Sol el 21 de septiembre.

Rammstein

La legendaria banda se une al listado de conciertos confirmados en México para este 2022.

Su presentación está programada para el 1° de octubre.

Roger Waters

Con su gira This Is Not A Drill regresa al Palacio de los Deportes el 14 y 15 de octubre.

Guns N’ Roses

La histórica banda anunció su regreso al país con Mexico, we’re f’n’ back que constará de cuatro fechas en octubre.

Se presentarán en Mérida, Guadalajara, Monterrey y por supuesto en la Ciuadad de México en el Estadio Ciudad de los Deportes el 21 de octubre.

Hasta ahora, esta es la cartelera de los conciertos confirmados en México para este 2022, recuerda que si vas a comprar boletos, hazlo a través de los sitios oficiales.