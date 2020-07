Confirman la muerte de la actriz Naya Rivera tras caer a lago

La Policía del Condado de Ventura (California, EE.UU.) confirmó este lunes la muerte de la actriz Naya Rivera tras identificar su cuerpo en el lago donde desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo.

Un portavoz de las autoridades confirmó en una rueda de prenda que el cuerpo localizado este mañana corresponde a la actriz “según la ubicación donde se encontró, las características físicas la vestimenta y la condición física”.

Información relacionada: Dan por muerta a la actriz Naya Rivera; buscan su cuerpo

Al parecer, el cuerpo estaba cerca de la superficie, sin chaleco salvavidas y se descartan indicios de un acto criminal, por lo que la hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.

Este era el sexto día de búsqueda de Rivera, de origen puertorriqueño y popular por aparecer en la serie de televisión “Glee”.

Las autoridades indicaron que el menor estaba ileso y les había contado que salió a nadar con su madre, que no llevaba chaleco y nunca regresó.

Las cámaras de seguridad del Lago Piru, una reserva de 500 hectáreas, grabaron el momento en el que madre e hijo salieron en la embarcación, algo que la madre había hecho con anterioridad, según la Policía.

Un día antes del suceso, Rivera publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía junto a su hijo con el mensaje: “Solo nosotros dos”.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020