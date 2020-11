¡Confirmado! The Weeknd liderará el medio tiempo del Super Bowl

El cantante canadiense The Weeknd, tres veces ganador del premio Grammy, ha sido elegido por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para actuar en espectáculo musical del descanso del partido de la edición 55 del Super Bowl, el 7 de febrero en Tampa Bay (Florida).

